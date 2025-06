Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfall auf Abbiegespur mit anschließender Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen (03.06.2025)

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße, Höhe Marktplatz, ereignet. Eine 82-jährige VW- Fahrerin ordnete sich auf die Linksabbiegerspur ein, da sie in die Sallancher Straße abbiegen wollte. Ein unbekannter Autofahrer wollte sich ebenfalls auf diese Abbiegespur einordnen und übersah die bereits auf dieser Spur befindliche Seniorin mit ihrem VW. Es kam zum Streifvorgang beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden an der kompletten Beifahrerseite in Höhe von über 5.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben nach dem Kontakt nicht stehen und entfernten sich von der Unfallstelle. Die Seniorin zeigte einige Zeit später zusammen mit einem Familienmitglied den Unfall bei der Polizei an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug, bei dem es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben soll, geben können, sich unter Tel. 07424 9318-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell