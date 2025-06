Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen) Einbruch in Garagen - Unbekannter stiehlt mehrere Pakete - Zeugenaufruf (02.06.2025)

Rietheim-Weilheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montags hat ein Unbekannter gewaltsam mehrere Garagen einer Tankstelle in der Straße "Langes Gewand" geöffnet. Aus einer der Garagen entwendete der Unbekannte mehrere Pakete, die Tankstationsmitarbeitern zur Weitergabe an einen Logistikdienstleister dort gelagert hatten. Der Sachschaden an den Garagen beträgt rund 1.000 Euro, der Diebstahlsschaden kann noch nicht beziffert werden, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Das Polizeirevier Tuttlingen bittet Personen, die zur Tatzeit im Bereich der Tankstelle verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder in der Nacht eine Person mit mehreren Paketen in Weilheim beobachtet haben, sich unter der Tel.Nr. 07461 941-0, zu melden.

