Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht in Speyer - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam am 25.10.25, gegen 18:46 Uhr, in der Straße Im Erlich in Speyer.

Hierbei missachtete ein aus Richtung Kurt-Schumacher-Straße kommender Fahrradfahrer die Vorfahrt des aus der Eugen-Jäger-Straße kommenden Pkw. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrradfahrer von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Bei dem Radfahrer handelte es sich augenscheinlich um einen dunkel gekleideten Jugendlichen auf einem Mountainbike.

Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden Radfahrer geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

