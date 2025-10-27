PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines PKW - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 26.10.2025, circa 00:00 Uhr bis zum 26.10.2025, circa 16:00 Uhr wurde in der Straße "Eselsdamm" in Speyer ein PKW entwendet.

Der Nutzer des weißen Citroen (Modell "Jumpy") ließ jedoch den Schlüssel im Zündschloss stecken, sodass durch bisher unbekannte Person(en) der PKW entwendet werden konnte. Der Zeitwert des PKW wird aufgrund mehrerer bereits vorhandener Schäden und Mängel auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder kann sonstige Hinweise zur Tat geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

