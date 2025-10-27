Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher kam es im Zeitraum vom 25.10.2025, circa 19:10 Uhr bis 26.10.2025, circa 09:20 Uhr gegen 18:46 Uhr, in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer.

Hierbei wurde ein schwarzer PKW der Marke Volkswagen, welcher über Nacht auf dem Parkplatz "MVZ Fitz" geparkt stand, am rechten vorderen Kotflügel beschädigt.

Am Pkw entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen gesucht:

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem unfallverursachenden PKW geben? Zeugen, oder der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell