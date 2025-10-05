Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (948) Mann raubte Rucksack - Festnahme
Nürnberg (ots)
Am frühen Freitagmorgen (03.10.2025) raubte ein zunächst Unbekannter einen Rucksack in der Nürnberger Innenstadt. Aufgrund eines Hinweises von Mitarbeitern der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG), nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.
Gegen 00:15 Uhr schlug ein zunächst Unbekannter unvermittelt auf einen 31-Jährigen Mann (deutscher Staatsbürger) im Bereich der Herrentoillette des U-Bahnhofs "Plärrer" ein und entwendete daraufhin den Rucksack mit Kleidung und persönlichen Gegenständen. Der 31-Jährige vertraute sich einem Mitarbeiter der VAG an, welcher gegen 00:45 Uhr den Tatverdächtigen im U-Bahnhof antraf und die Polizei verständigte.
Der 36-jährige Tatverdächtige (libyscher Staatsangehöriger) konnte daraufhin festgenommen, der entwendete Rucksack aufgefunden und dem 31-Jährigen zurückgegeben werden. Aus dem Rucksack entwendete der 36-Jährige offenbar Bargeld und eine Flasche mit alkoholischem Inhalt.
Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.
Erstellt durch: Michael Petzold
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell