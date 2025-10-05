Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (948) Mann raubte Rucksack - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (03.10.2025) raubte ein zunächst Unbekannter einen Rucksack in der Nürnberger Innenstadt. Aufgrund eines Hinweises von Mitarbeitern der Nürnberger Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG), nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 00:15 Uhr schlug ein zunächst Unbekannter unvermittelt auf einen 31-Jährigen Mann (deutscher Staatsbürger) im Bereich der Herrentoillette des U-Bahnhofs "Plärrer" ein und entwendete daraufhin den Rucksack mit Kleidung und persönlichen Gegenständen. Der 31-Jährige vertraute sich einem Mitarbeiter der VAG an, welcher gegen 00:45 Uhr den Tatverdächtigen im U-Bahnhof antraf und die Polizei verständigte.

Der 36-jährige Tatverdächtige (libyscher Staatsangehöriger) konnte daraufhin festgenommen, der entwendete Rucksack aufgefunden und dem 31-Jährigen zurückgegeben werden. Aus dem Rucksack entwendete der 36-Jährige offenbar Bargeld und eine Flasche mit alkoholischem Inhalt.

Der 36-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

