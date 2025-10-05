Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (945) Versuchtes Tötungsdelikt in Pension - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Gunzenhausen (ots)

Am späten Freitagabend (03.10.2025) eskalierte ein Streit in einer Pension in Meinheim (Lkrs. Weißenburg -Gunzenhausen). Ein Mann erlitt lebensgefähriliche Verletzungen, zwei Tatverdächtige konnten noch vor Ort festgenommen werden.

Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 22:30 Uhr zwei moldawische Staatsangehörige (26 und 35 Jahre alt) mit einem 42-jährigen Ukrainer in einer Arbeiterpension in Meinheim in Streit. Die Streitigkeit eskalierte zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf die beiden Moldawier offenbar mit einer Stange auf den 42-Jährigen einprügelten.

Der 42-jährige Mann erlitt hierdurch derart schwere Kopfverletzungen, dass er durch den alarmierten Rettungsdienst reanimiert und anschließend in einem lebensbedrohlichen Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der Mann befindet sich derzeit immer noch in einem kritischen Zustand.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Der Kriminaldauerdienst führte und koordinierte die kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Der Tatort wurde zudem abgesperrt und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens werden von dem zuständigen Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach geführt. Zeugen, welche das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Die zwei Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell