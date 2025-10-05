PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (944) Polizeibeamte massiv beleidigt

Fürth (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (05.10.2025) beleidigten zwei Männer in der Fürther Innenstadt massiv Polizeibeamte. Die Männer müssen sich nun wegen einer Vielzahl von Delikten strafrechtlich verantworten.

Gegen 02:30 Uhr teilte ein Betreiber eines Imbisses in der Königstraße mit, dass sich seit mehreren Stunden ein erheblich alkoholisierter Mann in seinem Imbiss befinde, welcher zunehmend Gäste anpöbelte. Auf mehrmalige Aufforderungen der Imbissbetreibers, verweigerte der Mann die Räumlichkeiten zu verlassen. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth sprach daraufhin den 46-jährigen deutschen Staatsangehörigen an und forderte diesen auf, das Lokal zu verlassen.

Dies erwiderte der 46-Jährige, mit wüsten Beschimpfungen und verhielt sich nach der Erteilung eines Platzverweises derart aggressiv, dass er in polizeiliches Gewahrsam genommen werden musste. Hierzu wurde der Mann aufgrund der massiven Gegenwehr mit unmittelbarem Zwang zum Dienstfahrzeug verbracht und dort mit Hilfe einer weiteren Streifenbesatzung am Boden liegend gefesselt werden.

Während der Gewahrsamnahme traten mehrere Passanten in Erscheinung, welche die Beamten anschrieen. Hierbei tat sich ein 21-Jähriger (deutscher Staatsangehöriger) besonders hervor, da dieser lautstark die eingesetzten Beamten mit einer Vielzahl nicht ziterfähigen Kraftausdrücken und Beleidigungen übersah. Der 21-Jährige, welcher mit über zwei Promille alkoholisiert war, wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Der 46-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung strafrechtlich verantworten. Gegen den 21-Jährigen wird ebenfalls wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt.

Erstellt durch: Michael Petzold

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

