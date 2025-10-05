Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (943) Schmierereien in Roßtal - Zeugenaufruf
Stein (ots)
In der Nacht von Donnerstag (02.10.2025) auf Freitag (03.10.2025) beschmierten Unbekannte mehrere Objekte in Roßtal (Lkrs. Fürth) mit politischen Parolen und Hakenkreuzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Im Zeitraum von 19:00 Uhr (Donnerstag) bis 07:00 Uhr (Freitag) beschmierten und besprühten Unbekannte mehrere Objekte in der Oberbüchleiner Straße mit den Schriftzügen "AFD" und Hakenkreuzen in blauer Farbe. Hiervon waren im Bereich zwischen der Biogasanlage und dem Wasserwerk Mülltonnen, Strommasten, Verkehrszeichen, sowie die Fahrbahn selbst betroffen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.
Erstellt durch: Michael Petzold
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell