Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (943) Schmierereien in Roßtal - Zeugenaufruf

Stein (ots)

In der Nacht von Donnerstag (02.10.2025) auf Freitag (03.10.2025) beschmierten Unbekannte mehrere Objekte in Roßtal (Lkrs. Fürth) mit politischen Parolen und Hakenkreuzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 19:00 Uhr (Donnerstag) bis 07:00 Uhr (Freitag) beschmierten und besprühten Unbekannte mehrere Objekte in der Oberbüchleiner Straße mit den Schriftzügen "AFD" und Hakenkreuzen in blauer Farbe. Hiervon waren im Bereich zwischen der Biogasanlage und dem Wasserwerk Mülltonnen, Strommasten, Verkehrszeichen, sowie die Fahrbahn selbst betroffen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell