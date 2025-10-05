Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (947) Polizei nahm drei mutmaßliche Schuleinbrecher fest

Fürth (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) brachen drei Personen in ein Schulgebäude im Stadtgebiet Fürth ein. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren konnten vor Ort festgenommen werden.

Gegen 02:30 Uhr ging ein Einbruchsalarm eines Gymnasiums in der Tannenstraße ein. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth stellten kurz darauf mehrere aufgebrochene Türen fest, umstellten das Gebäude und suchten dies nach den Einbrechern ab.

Im Rahmen der Absuchmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte in den Räumlichkeiten ein 17-jähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von 14 und 20 Jahren (alle deutsche Staatsangehörige) an. Das Trio führte beim Antreffen diverses Einbruchswerkzeug sowie aus verschiedenen Büros entwendete Wertgegenstände mit sich.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Jugendlichen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Trio muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.

Da die 17-Jährige zudem gegen das Schienbein eines Polizeibeamten trat, wird gegen sie wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Erstellt durch: Michael Petzold

