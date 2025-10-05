Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (947) Polizei nahm drei mutmaßliche Schuleinbrecher fest
Fürth (ots)
Am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) brachen drei Personen in ein Schulgebäude im Stadtgebiet Fürth ein. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 14, 17 und 20 Jahren konnten vor Ort festgenommen werden.
Gegen 02:30 Uhr ging ein Einbruchsalarm eines Gymnasiums in der Tannenstraße ein. Alarmierte Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Fürth stellten kurz darauf mehrere aufgebrochene Türen fest, umstellten das Gebäude und suchten dies nach den Einbrechern ab.
Im Rahmen der Absuchmaßnahmen trafen die Einsatzkräfte in den Räumlichkeiten ein 17-jähriges Mädchen und zwei Jungen im Alter von 14 und 20 Jahren (alle deutsche Staatsangehörige) an. Das Trio führte beim Antreffen diverses Einbruchswerkzeug sowie aus verschiedenen Büros entwendete Wertgegenstände mit sich.
Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die beiden Jugendlichen wurden nach der polizeilichen Sachbearbeitung den Erziehungsberechtigten übergeben. Das Trio muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.
Da die 17-Jährige zudem gegen das Schienbein eines Polizeibeamten trat, wird gegen sie wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.
Erstellt durch: Michael Petzold
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de
Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr
Telefon: +49 (0)911 2112 1030
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: +49 (0)911 2112 1553
Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell