POL-MFR: (946) Unter Messervorhalt Zigaretten geraubt - Untersuchungshaft

Bad Windsheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen (04.10.2025) raubte ein 27-jähriger Mann unter Vorhalt eines Messers Zigaretten eines Mitbewohners in Bad Windsheim (Lkrs. Neustadt a.d. Aisch - Bad Windsheim). Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 06:00 Uhr betrat ein 28-jähriger Mann (eriträischer Staatsbürger) die Polizeiinspektion Bad Windsheim und gab an, dass er soeben von seinem Mitbewohner mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Zigaretten aufgefordert wurde. Aus Angst übergab der 28-Jährige seine Zigaretten und flüchtete aus der Wohnung.

Der 27-jährige eriträischeTatverdächtige konnte einige Zeit später von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Bad Windsheim angetroffen und festgenommen werden. Hierbei führte der Mann ein verbotenes Einhandmesser mit sich.

Der 27-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Zudem muss er sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

