POL-PDLU: Frankenthal- Einbruchsserie in Kleingartenanlage

In der Nacht vom 25.10.2025 auf den 26.10.2025 kam es in der Kleingartenanlage "Mörscher Weiden e.V." zu einer Serie an Einbruchdiebstählen. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte mehrere Objekte in der Kleingartenanlage auf und entwendete diverse Gegenstände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind acht Parzellen betroffen. Die genaue Schadenssumme kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Wer kann Hinweise zu dem Tatgeschehen gaben? Zeugen, oder Betroffene selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch oder per Mail in Verbindung zu setzen (Tel.-Nr.: 06233/313-0, E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de).

