Haren (ots) - Am Freitag gegen 21:00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Glasscheibe der Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Jasminstraße in Haren. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

mehr