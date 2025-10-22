POL-HX: Auto prallt gegen Straßenbaum
Höxter (ots)
Am Dienstag, 21. Oktober, kam es auf der K45 bei Höxter-Corvey zu einem Unfall, bei dem eine 39-Jährige verletzt wurde. Gegen 17 Uhr fuhr sie mit ihrem schwarzen Renault die Corveyer Allee in Fahrtrichtung Höxter Innenstadt. Kurz hinter dem Kurvenbereich kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Fahrerin aus dem Kreis Holzminden und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand schwerer Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. /nig
