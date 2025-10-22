PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto prallt gegen Straßenbaum

Höxter (ots)

Am Dienstag, 21. Oktober, kam es auf der K45 bei Höxter-Corvey zu einem Unfall, bei dem eine 39-Jährige verletzt wurde. Gegen 17 Uhr fuhr sie mit ihrem schwarzen Renault die Corveyer Allee in Fahrtrichtung Höxter Innenstadt. Kurz hinter dem Kurvenbereich kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Fahrerin aus dem Kreis Holzminden und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand schwerer Sachschaden, es musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

