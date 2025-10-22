PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Eine Stunde mehr Zeit für Ihre Sicherheit"
Am 26. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes
Kostenlose Beratung der Polizei im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am 26. Oktober 2025 ist Tag des Einbruchschutzes. "Eine Stunde mehr Zeit für ihre Sicherheit", so der Slogan der Kreispolizeibehörde Höxter zu diesem Sonntag, an dem die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden.

Zu diesem Anlass appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, über Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums nachzudenken. "Eine gute Beleuchtung sowohl im Außenbereich als auch im Inneren des Hauses kann potenzielle Einbrecher abschrecken", sagt Kriminalhauptkommissar Albert Ecke, technischer Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Höxter.

Die Installation einer Anwesenheitssimulation, die den Eindruck erweckt, dass das Haus bewohnt ist, sei ebenfalls ratsam: "Ein gut beleuchtetes Zuhause ist ein effektiver Schutz gegen Einbrüche. Kein Einbrecher steht gerne im Rampenlicht", betont Albert Ecke. Um die Gefahren eines Einbruchs zu verdeutlichen, beschreibt er ein typisches Szenario: Ein unbeleuchtetes Haus zieht die Aufmerksamkeit von Einbrechern an. "Während die Nachbarn durch Beleuchtung für Sicherheit sorgen, könnte Ihr Zuhause zur Zielscheibe werden, wenn es dunkel und unbeleuchtet bleibt."

Zu diesem Thema und weitere Maßnahmen zum Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Höxter kostenlose Beratungen an. Interessierte können sich direkt an den technischen Sicherheitsberater, Kriminalhauptkommissar, Albert Ecke, wenden. Erreichbar ist Albert Ecke unter der Rufnummer 05271/9621351 (Anrufbeantworter nutzen!) oder per Mail an albert.ecke@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 15:54

    POL-HX: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet? Polizei sucht Zeugen

    Beverungen (ots) - Durch ein riskantes Überholmanöver soll ein Fahrer eines blauen VW Golf andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Aufgefallen war der Golf am Freitag, 17. Oktober, gegen 21.15 Uhr auf der B80 von Herstelle in Richtung Beverungen. Nach Angaben von Zeugen fuhr ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 13:00

    POL-HX: Hubschrauber der Polizei findet vermissten 16-Jährigen

    Bad Driburg (ots) - Er war zu einer Wanderung von den Externsteinen (Kreis Lippe) über den Eggewanderweg in Richtung Bad Driburg aufgebrochen. Weil der 16-Jährige, der sonst als sehr zuverlässig gilt, allerdings nach seinem Besuch an den Externsteinen nicht wieder zu Hause ankam und auch nicht telefonisch erreichbar war, machten sich die Eltern Sorgen und verständigten am Abend die Polizei in Höxter. Da eine ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:41

    POL-HX: Vermisstensuche beendet: 15-Jährige wohlbehalten angetroffen

    Willebadessen (ots) - Das vermissten Mädchen aus Willebadessen-Eissen ist wohlbehalten angetroffen worden, die öffentliche Vermisstenfahndung nach der 15-Jährigen wird damit beendet. Sie war seit Donnerstagabend vermisst worden. Nach verschiedenen Hinweisen durch Zeugen konnte sie am Samstagabend (18.10.2025) in einem Nachbarkreis angetroffen und zurückgebracht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren