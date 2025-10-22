Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: "Eine Stunde mehr Zeit für Ihre Sicherheit"

Am 26. Oktober ist Tag des Einbruchschutzes

Kostenlose Beratung der Polizei im Kreis Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am 26. Oktober 2025 ist Tag des Einbruchschutzes. "Eine Stunde mehr Zeit für ihre Sicherheit", so der Slogan der Kreispolizeibehörde Höxter zu diesem Sonntag, an dem die Uhren auf Winterzeit umgestellt werden.

Zu diesem Anlass appelliert die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, über Maßnahmen zum Schutz ihres Eigentums nachzudenken. "Eine gute Beleuchtung sowohl im Außenbereich als auch im Inneren des Hauses kann potenzielle Einbrecher abschrecken", sagt Kriminalhauptkommissar Albert Ecke, technischer Sicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Höxter.

Die Installation einer Anwesenheitssimulation, die den Eindruck erweckt, dass das Haus bewohnt ist, sei ebenfalls ratsam: "Ein gut beleuchtetes Zuhause ist ein effektiver Schutz gegen Einbrüche. Kein Einbrecher steht gerne im Rampenlicht", betont Albert Ecke. Um die Gefahren eines Einbruchs zu verdeutlichen, beschreibt er ein typisches Szenario: Ein unbeleuchtetes Haus zieht die Aufmerksamkeit von Einbrechern an. "Während die Nachbarn durch Beleuchtung für Sicherheit sorgen, könnte Ihr Zuhause zur Zielscheibe werden, wenn es dunkel und unbeleuchtet bleibt."

Zu diesem Thema und weitere Maßnahmen zum Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Höxter kostenlose Beratungen an. Interessierte können sich direkt an den technischen Sicherheitsberater, Kriminalhauptkommissar, Albert Ecke, wenden. Erreichbar ist Albert Ecke unter der Rufnummer 05271/9621351 (Anrufbeantworter nutzen!) oder per Mail an albert.ecke@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell