Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet? Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Durch ein riskantes Überholmanöver soll ein Fahrer eines blauen VW Golf andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Ein entgegenkommendes Fahrzeug musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Aufgefallen war der Golf am Freitag, 17. Oktober, gegen 21.15 Uhr auf der B80 von Herstelle in Richtung Beverungen. Nach Angaben von Zeugen fuhr der VW Golf zunächst in Herstelle einem anderen Auto dicht auf. Am Ortsausgang auf Höhe der L763 überholte der Golf das vor ihm fahrende Auto in einem Überholverbot über eine Sperrfläche hinweg. In der anschließenden Rechtskurve kam ihm dabei ein Fahrzeug aus dem Kurvenbereich entgegen. Der Gegenverkehr musste auf den Seitenstreifen ausweichen, um eine Kollision und einem Frontalzusammenstoß zu verhindern. Anschließend sei der Golf, der anscheinend mit zwei Personen besetzt war, in Beverungen nach rechts in die Hakeltwete abgebogen.

Kennzeichen, Halter und ein möglicher Fahrer des beschriebenen VW Golf sind der Polizei mittlerweile bekannt. Gesucht wird nun der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, das ausweichen musste. Auch andere Zeugen, die weitere Hinweise dazu geben können, sollten sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 melden. /nig

