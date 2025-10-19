POL-HX: Versuchter ED in Gaststätte
Beverungen (ots)
Unbekannte Täter schlugen in Beverungen, An der Burg, an einer Gaststätte die Scheibe der Eingangstür ein und öffneten diese. Scheinbar wurden die Täter gestört, so dass sie von dem Betreten des Gebäudes abließen. Die Polizei Höxter bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05271-962-0. /TT
