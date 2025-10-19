POL-HX: Versuchter ED in Gaststätte

Höxter (ots) - Der 23jährige Kradfahrer führte am Samstag, 18.10.25, gegen 00.41 Uhr, sein Geländekrad ohne Beleuchtungseinrichtung in Höxter, Bödexer Tal. Noch vor Erreichen der Ortsgrenze in Richtung Albaxen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er schwer verletzt aufgefunden wurde. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus Höxter gebracht. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren aufgrund des Fahrens unter Alkoholeinfluss, ohne Fahrerlaubnis und ohne ...

