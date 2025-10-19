PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter ED in Gaststätte

Beverungen (ots)

Unbekannte Täter schlugen in Beverungen, An der Burg, an einer Gaststätte die Scheibe der Eingangstür ein und öffneten diese. Scheinbar wurden die Täter gestört, so dass sie von dem Betreten des Gebäudes abließen. Die Polizei Höxter bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05271-962-0. /TT

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

