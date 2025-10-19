POL-HX: Trunkenheit im Verkehr

Brakel (ots) - Bereits am Dienstag, 7. Oktober, kam es gegen 7.50 Uhr auf der Kreisstraße 18 zwischen Bosseborn und Brakel zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Ein 28-jähriger Mann aus Höxter war mit seinem VW Golf in Richtung Brakel unterwegs. Vor ihm fuhr eine ...

