Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 15-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Willebadessen (ots)

Seit Donnerstagabend, 16. Oktober, wird ein 15-jähriges Mädchen aus Willebadessen-Eissen vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 18:30 Uhr im Bereich der Straße "An der Hibbecke" in Willebadessen-Eissen gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trägt die Vermisste eine schwarze Winterjacke. Sie ist etwa 165 Zentimeter groß und hat lange braune Haare. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden. Lichtbilder von der Vermissten sind hier einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/183582

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

