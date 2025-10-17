Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 15-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Willebadessen (ots)

Seit Donnerstagabend, 16. Oktober, wird ein 15-jähriges Mädchen aus Willebadessen-Eissen vermisst. Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 18:30 Uhr im Bereich der Straße "An der Hibbecke" in Willebadessen-Eissen gesehen. Nach derzeitigen Erkenntnissen trägt die Vermisste eine schwarze Winterjacke. Sie ist etwa 165 Zentimeter groß und hat lange braune Haare. Die Polizei Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zum Aufenthaltsort der 15-Jährigen machen kann oder sonstige sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 bei der Polizei Höxter zu melden. Lichtbilder von der Vermissten sind hier einzusehen: https://polizei.nrw/fahndung/183582

