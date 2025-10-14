PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Raser bald zu Fuß unterwegs - 182km/h statt erlaubt 100

Willebadesssen (ots)

Am Sonntag, 12. Oktober, führte der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Höxter in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Ostwestfalenstraße im Bereich Willebadessen-Peckelsheim durch. Dabei wurde ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Willebadessen mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt. Der Mann war mit seinem Smart bei erlaubten 100 km/h mit 182 km/h unterwegs. Nach Abzug der Messtoleranz muss der Fahrer mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkten in Flensburg sowie einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Eine derart riskante Fahrweise stellt insbesondere auf außerörtlichen Straßen mit möglichem Wildwechsel ein erhebliches Unfallrisiko dar. Neben diesem Fall ahndeten die Einsatzkräfte weitere fünf Geschwindigkeitsverstöße. Ein österreichischer Pkw-Fahrer überschritt mit seinem Gespann die zulässige Geschwindigkeit um 32 km/h. Er musste an Ort und Stelle eine Sicherheitsleistung in Höhe von 280 Euro hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 14:40

    POL-HX: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich schwer

    Höxter (ots) - Am Sonntagmittag, 12. Oktober, gegen 13:00 Uhr, kam es in Höxter-Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 63-jähriger Mann aus Beverungen mit seinem Pedelec den Hüweweg in Höxter, als er vermutlich aufgrund von auf der Fahrbahn liegendem Laub die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Dabei zog er sich ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:51

    POL-HX: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

    Bad Driburg (ots) - Am Freitagmorgen, 10. Oktober, kam es im Sulburgring in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann aus Beverungen gegen 8 Uhr mit einem Kleinbus den Sulburgring. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen: neben dem Fahrer eine 68-jährige Frau aus Borgentreich, eine 47-jährige Frau aus Bad Driburg ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 15:50

    POL-HX: E-Scooter stürzt im Kreisverkehr

    Nieheim (ots) - Nach einem Unfall mit einem E-Scooter in Nieheim bleiben für die Ermittler des Verkehrskommissariats der Polizei in Höxter noch offene Fragen. Wurde dem Scooter-Fahrer die Vorfahrt genommen? Der Unfall hatte sich am Dienstag, 7. Oktober, gegen 12.45 Uhr ereignet. Im Bereich des Kreisverkehrs auf der L755 war ein Fahrer mit einem E-Scooter gestürzt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der ...

    mehr
