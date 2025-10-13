Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bad Driburg (ots)

Am Freitagmorgen, 10. Oktober, kam es im Sulburgring in Bad Driburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 69-jähriger Mann aus Beverungen gegen 8 Uhr mit einem Kleinbus den Sulburgring. In dem Fahrzeug befanden sich insgesamt vier Personen: neben dem Fahrer eine 68-jährige Frau aus Borgentreich, eine 47-jährige Frau aus Bad Driburg sowie ein Kind aus Bad Driburg. Der Fahrer bremste den Kleinbus ab, um einem weiteren Kind das Einsteigen zu ermöglichen. In diesem Moment hatte sich die 68-jährige Mitfahrerin abgeschnallt und wollte dem Kind entgegengehen. Durch die plötzliche Bremsung verlor sie das Gleichgewicht, wurde im Innenraum des Fahrzeugs nach vorn geschleudert und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Klärung der Unfallursache wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft das Fahrzeug sowie das Mobiltelefon des Fahrers sichergestellt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Höxter hat die Ermittlungen aufgenommen./rek

