Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei warnt vor Taschendiebstahl

Tipps und persönliche Beratung zum Schutz vor Dieben

Kreis Höxter (ots)

Offene Handtaschen, sichtbare Portemonnaies oder abgestellte Taschen kommen Dieben gerade recht. Sie nutzen unbeobachtete Momente und den Schutz von Menschenmengen. Häufig reicht eine kleine Ablenkung, ein Anrempeln oder kurzes Ansprechen: Ein unbemerkter Griff, schon ist die Geldbörse weg.

Unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu" bietet die Kreispolizeibehörde Höxter in dieser Woche verschiedene Beratungen an und gibt Tipps, wie man sich vor Dieben und Betrügern schützen kann. Die Präventionsberater der Polizei, Annemarie Berghoff und Albert Ecke, stehen zum Beispiel am Donnerstag, 9. Oktober, im Laufe des Vormittags an einem Infostand im Kaufland-Einkaufsmarkt an der Brenkhäuser Straße in Höxter für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Vor allem bei Menschenansammlungen, auf Märkten und beim Einkauf kommt es immer wieder zu Taschendiebstählen. Häufig bleiben diese Taten unaufgeklärt, da viele Opfer die fehlende Geldbörse erst beim Bezahlen an der Kasse bemerken.

Ein hoher finanzieller Schaden tritt oftmals ein, wenn Opfer ihre Bankkarte gemeinsam mit der PIN aufbewahren. Die Polizei Höxter rät daher dringend dazu, eine individuelle PIN einzustellen, die man sich auch ohne Zettel im Portemonnaie merken kann. Dies kann Bargeldabhebungen durch die Täter verhindern. Doch auch unabhängig davon ist die Wiederbeschaffung von Personalausweis, Führerschein und sonstigen Ausweisen teuer und zeitaufwändig.

Es lohnt sich daher, Wertgegenstände immer körpernah und verdeckt zu tragen. Die Polizei rät: "Nehmen Sie nur so viel Bargeld wie nötig mit und behalten Sie ihre Taschen und Wertgegenstände gut im Blick". Weitere Tipps und Hinweise gibt es bei der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Höxter, Telefon 05271/962-1351 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de. /nig

