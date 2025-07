POL-ST: Rheine, Zwei Taxis gestohlen und anschließend verunfallt, Die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Sonntag (27.07.), 13.00 Uhr bis Montag (28.07.), 07.20 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zu einem grauen Mercedes-Benz an der Rotmannstraße verschafft. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, ist noch unklar. Sie durchwühlten das Handschuhfach, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Wer in der ...

