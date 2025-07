POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

Ochtrup (ots) - Am Montag (28.07.) ereignete sich gegen 11.20 Uhr an der Ampel Hauptstraße/Schützenstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Rennradfahrer sind die Hauptstraße in Richtung Langenhorst gefahren. An der Kreuzung Hauptstraße/Laurenzstraße/Schützenstraße hielt der 35-Jährige aus Ochtrup mit seinem Rennrad verkehrsbedingt an. Die dahinterfahrende 39-jährige Ochtruperin bemerkte dies ersten ...

mehr