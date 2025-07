POL-ST: Ochtrup, Diebstahl aus Kfz

Laer (ots) - Wie bereits gestern berichtet, ist es auf dem Friedhof in Laer, Steinfurter Straße 1, zu zwei Diebstählen von Bronzefiguren gekommen. In der Zeit von Samstag (19.07.) bis Freitag (25.07.) sind insgesamt fünf weitere Fälle hinzugekommen. An zwei Gräbern ist jeweils eine Bronzefigur gestohlen worden, an drei weiteren ist es bei Versuchen geblieben. Dabei sind die Grabsteine jedoch zum Teil erheblich ...

