POL-ST: Ochtrup, Rennradfahrer stoßen zusammen

Ochtrup (ots) - Am Platanenweg haben sich Unbekannte Zugang zu einem BMW verschafft. Der Wagen war zwischen Samstag (26.07.), 10.00 Uhr und Montag (28.07.), 06.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 1 geparkt. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Die Unbekannten entwendeten aus dem BMW einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel, der später in der Nähe aufgefunden wurde. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen, die Hinweise ...

mehr