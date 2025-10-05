Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Die Vorfahrt missachtet - PKW-Fahrerin verletzt

Warburg (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 02.10.2025, an der Kreuzung der B 252 mit der K 11, welche den Warburger Ortsteil Menne mit der Kernstadt verbindet.

Eine 78-jährige aus Warburg fuhr mit ihrem PKW um 08:50 Uhr bei herbstlichem Nebel auf der K 11 in Fahrtrichtung Warburg. An der Kreuzung mit der B 252 wollte sie die Bundesstraße überqueren und geradeaus weiter in Richtung Warburg fahren.

Obwohl sie an der Kreuzung aufgrund eines Stop-Zeichens wartepflichtig war, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem PKW eines 28-jährigen aus Marsberg, welcher auf der bevorrechtigten B 252 in Richtung Brakel fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der Warburgerin mit dem Fahrzeugheck herumgeschleudert. Im weiteren Verlauf stieß das Fahrzeug daher noch mit dem PKW eines 32-jährigen aus Vechta zusammen, welcher am Stop-Zeichen in entgegengesetzter Fahrtrichtung der Warburgerin hielt.

Die 78-jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Alle beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im deutlich fünfstelligen Bereich.

Die Fahrbahn der B 252 war während der Unfallaufnahme halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (DL)

