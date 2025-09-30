PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

  • Bild-Infos
  • Download

Warburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B252 bei Warburg wurde ein Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der Unfall ereignet sich am Montag, 29. September, gegen 13.10 Uhr. Ein 76-Jähriger aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg fuhr mit seinem VW Touran die K25 aus Germete bis zur Einmündung auf die B252, um dort nach links in Richtung Warburg abzubiegen.

Beim Abbiegen achtete er nicht auf einen von links kommenden Motorradfahrer, der in Richtung Autobahn unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 74-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Höxter stürzte und wurde dadurch schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klink geflogen werden. Für die Unfallaufnahme wurde die B252 in diesem Bereich für etwa zwei Stunden voll gesperrt. /nig

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271 / 962 -1521
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

