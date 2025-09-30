Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Staatsanwaltschaft ermittelt nach Verdacht eines Sexualdeliktes

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter

Borgentreich (ots)

Am Rande einer Feier im Borgentreicher Ortsteil Lütgeneder soll es in der Nacht zu Sonntag, 21. September, zu einem Sexualdelikt gekommen sein. Es wurden unverzüglich polizeiliche und staatsanwaltliche Ermittlungen aufgenommen.

Diese Ermittlungen zum möglichen Tathergang dauern derzeit noch an. Um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden und aus Gründen des Opferschutzes können aktuell keine näheren Auskünfte erteilt werden.

Aus diesem Grund bitten Polizei und Staatsanwaltschaft auch darum, bis zur konkreten Klärung des Sachverhalts von weiteren Spekulationen abzusehen.

