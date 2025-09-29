Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ehrliche Finderin gibt Portemonnaie zurück
Nienburg (ots)
(Gav) Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 11:30 Uhr, fand eine aufmerksame Passantin in der Mühlenstraße in Nienburg ein Portemonnaie mitsamt Inhalt.
Im Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Papieren auch mehr als 500 Euro Bargeld. Die Finderin zeigte sich vorbildlich und übergab den Gegenstand umgehend der Polizei. Auf mögliche Fundansprüche verzichtete sie.
Das Portemonnaie konnte anschließend der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden.
