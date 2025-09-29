PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ehrliche Finderin gibt Portemonnaie zurück

Nienburg (ots)

(Gav) Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 11:30 Uhr, fand eine aufmerksame Passantin in der Mühlenstraße in Nienburg ein Portemonnaie mitsamt Inhalt.

Im Portemonnaie befanden sich neben persönlichen Papieren auch mehr als 500 Euro Bargeld. Die Finderin zeigte sich vorbildlich und übergab den Gegenstand umgehend der Polizei. Auf mögliche Fundansprüche verzichtete sie.

Das Portemonnaie konnte anschließend der rechtmäßigen Eigentümerin zurückgegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

