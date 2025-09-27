PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt mit Unfall und Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers

Rodenberg (ots)

(hei) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 23:50 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf in Rodenberg im Bereich der Straße Allee im dortigen Kreisverkehr ein entgegenkommender Pkw Toyota ohne Beleuchtung festgestellt. Als die Funkstreifenbesatzung den Pkw kontrollieren wollte, versuchte sich der Fahrzeugführer der Kontrolle durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit innerhalb Rodenbergs zu entziehen. Während der Flucht touchierte er in Höhe der Grundschule im Bereich der Bushaltestelle einen Mülleimer, flüchtete weiter über die Amtsstraße und den Poggenwinkel. Beim erneuten Einbiegen in die Lange Straße verlor der flüchtige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen ein Gebäude. Dort konnte der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 29-jährigen Rodenberger, der im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme über 1,6 Promille am mobilen Alcomaten pustete. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. An dem unfallbetroffenem Gebäude entstand leichter Sachschaden. Der unfallbeteiligte Pkw ist wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Des weiteren wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 13:46

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Wietzen (ots) - (Gav) Die Polizeistation Marklohe ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, den 19.09.2025, zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz an der Straße Herrlichkeit in Wietzen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellten Audi A6 eines 26-jährigen Mannes aus Staffhorst. An dem ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 07:24

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Lindhorst (ots) - (Gav) Die Polizei Stadthagen ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, den 25.09.2025, gegen 20:55 Uhr in der Schöttlinger Straße in Lindhorst ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Peugeot einer 46-jährigen Frau aus Lindhorst. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren