Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgungsfahrt mit Unfall und Alkoholbeeinflussung des Fahrzeugführers

Rodenberg (ots)

(hei) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 23:50 Uhr durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Nenndorf in Rodenberg im Bereich der Straße Allee im dortigen Kreisverkehr ein entgegenkommender Pkw Toyota ohne Beleuchtung festgestellt. Als die Funkstreifenbesatzung den Pkw kontrollieren wollte, versuchte sich der Fahrzeugführer der Kontrolle durch Flucht mit stark überhöhter Geschwindigkeit innerhalb Rodenbergs zu entziehen. Während der Flucht touchierte er in Höhe der Grundschule im Bereich der Bushaltestelle einen Mülleimer, flüchtete weiter über die Amtsstraße und den Poggenwinkel. Beim erneuten Einbiegen in die Lange Straße verlor der flüchtige Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw und prallte frontal gegen ein Gebäude. Dort konnte der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 29-jährigen Rodenberger, der im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme über 1,6 Promille am mobilen Alcomaten pustete. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. An dem unfallbetroffenem Gebäude entstand leichter Sachschaden. Der unfallbeteiligte Pkw ist wirtschaftlicher Totalschaden. Bei dem Unfallverursacher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Des weiteren wurden gegen ihn Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell