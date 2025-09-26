Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall
Obernkirchen/Gelldorf (ots)
(ma)
Am Donnerstag ereignete sich gegen 07.05 Uhr auf der Kreisstraße 14 in Obernkirchen/Gelldorf ein Verkehrsunfall zwischen einer 53jährigen Autofahrerin aus Stadthagen und einem 11jährigen Schüler aus Obernkirchen, der nach bisherigen Erkenntnissen sehr wahrscheinlich unvermittelt als Fußgänger auf die Fahrbahn trat und dort von dem Pkw Renault der Autofahrerin erfasst wurde.
Das verletzte Kind ist mit einem Rettungswagen in das Schaumburger Klinikum gebracht worden.
Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen der Polizei Bückeburg zum genauen Unfallhergang dauern an.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell