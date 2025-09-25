PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste 91-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Steimbke (ots)

(Ble)- Am heutigen 25.09.2025, gegen 18:15 Uhr, konnte die seit dem 24.09.2025 vermisste 91-Jährige Seniorin aus Steimbke wohlbehalten aufgefunden werden. Mantrailer spürten sie im Bereich der B214 auf Höhe der dortigen Heidelbeerplantage auf. Anschließend wurde die Dame zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in das Nienburger Helios Klinikum transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Einsatzkoordinator / Leitstelle
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-213
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren