Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste 91-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Steimbke (ots)

(Ble)- Am heutigen 25.09.2025, gegen 18:15 Uhr, konnte die seit dem 24.09.2025 vermisste 91-Jährige Seniorin aus Steimbke wohlbehalten aufgefunden werden. Mantrailer spürten sie im Bereich der B214 auf Höhe der dortigen Heidelbeerplantage auf. Anschließend wurde die Dame zur Überprüfung ihres Gesundheitszustandes in das Nienburger Helios Klinikum transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell