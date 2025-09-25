PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg startet ihren WhatsApp-Channel

Nienburg/Schaumburg (ots)

(Thi/KEM) Zusätzlich zu dem bereits etablierten Facebook-Kanal "Polizei Nienburg/Schaumburg" wird die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg Bürgerinnen und Bürger künftig auch über ihren eigenen WhatsApp-Channel informieren. "Unser Ziel ist es ist es, die Menschen in unserer Region noch schneller und gezielter informieren und erreichen zu können, z.B. für Öffentlichkeitsfahndungen, Verkehrswarnungen, Zeugenaufrufe oder auch mit Präventionstipps . Bürgerinnen und Bürger können die Information ganz bequem über ihr Handy abrufen," betont Stefan Schara, Leiter der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg. Er ergänzt: "WhatsApp wird von der Bevölkerung täglich genutzt und hat sich als Kommunikationsmedium schon lange etabliert. Für uns ist es daher naheliegend, dieses Medium ergänzend zu unseren bisherigen Kommunikationswegen zu verwenden." Besonders bei Ereignissen, die eine rasche Verbreitung erfordern - wie beispielsweise Öffentlichkeitsfahndungen nach vermissten Personen, aber auch Warnmeldungen zu Gefahrenstellen und Verkehrsbehinderungen - stellt der Kanal ein wertvolles Instrument dar, um schnell und zuverlässig informieren zu können. Damit können wir als Polizei, schneller und gezielter auf aktuelle Situationen zu reagieren und diese transparent an die Bevölkerung kommunizieren. Der offizielle Startschuss für den Kanal ist heute (25.09.2025). "Wenn Sie zusätzlich zum Abonnieren das Glockensymbol aktivieren, erhalten Sie unsere Meldungen als Push-Nachricht auf ihr Handy - einfach und schnell informiert, egal, wo sie sich gerade aufhalten!" Neben den beiden Pressesprechern Sergej Gavrilov und Nina Hundeshagen-Engelke werden zukünftig auch die Mitglieder des Social Media Teams der Inspektion direkt aus dem Streifen- oder Ermittlungsdienst polizeirelevante Beiträge veröffentlichen. Der Channel Polizei Nienburg/Schaumburg ist auf WhatsApp unter: "Polizei Nienburg/Schaumburg" zu finden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

