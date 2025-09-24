Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Hoya (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in einem Aldi-Supermarkt an der Bücker Straße in Hoya zu einem Geldbörsendiebstahl.
Eine bislang unbekannte Person entwendete die Geldbörse einer 81-jährigen Frau aus Bücken während ihres Einkaufs.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.
