Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Hoya (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in einem Aldi-Supermarkt an der Bücker Straße in Hoya zu einem Geldbörsendiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person entwendete die Geldbörse einer 81-jährigen Frau aus Bücken während ihres Einkaufs.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell