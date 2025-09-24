PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Hoya (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in einem Aldi-Supermarkt an der Bücker Straße in Hoya zu einem Geldbörsendiebstahl.

Eine bislang unbekannte Person entwendete die Geldbörse einer 81-jährigen Frau aus Bücken während ihres Einkaufs.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:17

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Montag, den 22.09.2025, 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.09.2025, 06:45 Uhr, brachen Unbekannte in der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 244 in Nienburg einen geparkten Ford Transit auf. Die Täter schlugen die Fahrerscheibe ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen oder ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:14

    POL-NI: E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz

    Uchte (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 18:00 Uhr einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer auf der Straße "Auf der Kuckucksweide" in Uchte. Der Jugendliche konnte keinen Nachweis über eine gültige Haftpflichtversicherung vorlegen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Strafanzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Sergej Gavrilov Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 09:13

    POL-NI: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

    Rehren (ots) - (Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 09:25 Uhr an der Kreuzung Steinkamp/Zur Obersburg in Rehren zu einem Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mann aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes GLK die Straße "Zur Obersburg" und wollte die Kreuzung geradeaus passieren. Dabei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Crossland eines 62-jährigen Mannes aus Braunschweig. Es kam zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren