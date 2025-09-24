Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Montag, den 22.09.2025, 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.09.2025, 06:45 Uhr, brachen Unbekannte in der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 244 in Nienburg einen geparkten Ford Transit auf.
Die Täter schlugen die Fahrerscheibe ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell