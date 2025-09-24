Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, den 22.09.2025, 19:30 Uhr, bis Dienstag, den 23.09.2025, 06:45 Uhr, brachen Unbekannte in der Verdener Landstraße auf Höhe der Hausnummer 244 in Nienburg einen geparkten Ford Transit auf.

Die Täter schlugen die Fahrerscheibe ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell