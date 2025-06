Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Zentralen Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen

Göttingen (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion der Polizeidirektion Göttingen, Fachkommissariat Organisierte Kriminalität/Komplexe Kriminelle Strukturen, führt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim seit Februar 2025 ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Kfz-Diebstahls.

Im Ermittlungszeitraum konnte durch umfangreich geführte verdeckte Ermittlungen ein Tatverdacht gegen vier im Großraum Hannover wohnende männliche Beschuldigte im Alter von 28, 32, 42 und 44 Jahren wegen insgesamt 15 bandenmäßig begangener Kfz-Diebstähle begründet werden. Die Tatorte befinden sich in Niedersachsen im Bereich der Polizeidirektionen Göttingen, Hannover, Brauschweig und Lüneburg sowie in Hessen und NRW.

Die Gruppierung ist verdächtig, vornehmlich SUVs und Pickups der Marken Mercedes, Nissan, Alfa Romeo, Kia und Hyundai entwendet zu haben.

Ziel der Tatverdächtigen war nach dem Ergebnis der bisher geführten Ermittlungen die Verschiffung der Fahrzeuge nach Ghana. Die Fahrzeuge wurden vorrangig in einem Industriegebiet bei Offenbach/Hessen zwischengelagert, in Schiffscontainer verladen und anschließend mittels Sattelzug in den Hafen Antwerpen/Belgien verbracht. Ziel war die Verschiffung in den Hafen Tema in Ghana/Afrika. Außerdem konnten Abstellorte von entwendeten PKW im Ruhrgebiet (Bereich Dortmund) und Bremen festgestellt werden. Auch hier erscheint es wahrscheinlich, dass der Weitertransport nach Afrika geplant war.

Auf Grundlage des bisherigen Ermittlungsergebnisses wurden nunmehr vier Untersuchungshaftbefehle und sechs Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim durch das Amtsgericht Hildesheim erlassen. Im Rahmen der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen konnten zunächst drei der vier Haftbefehle vollstreckt werden.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Weitere Angaben zum Verfahren und Umfang der Sicherstellungen können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell