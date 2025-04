Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Amtswechsel in der Polizeiinspektion Göttingen: Leitender Polizeidirektor Rainer Nolte in den Ruhestand verabschiedet - Polizeidirektor Marco Hansmann folgt nach

Die Polizeiinspektion Göttingen steht ab dem 1. Mai unter neuer Leitung: Der Leitende Polizeidirektor Rainer Nolte wurde am Freitag (25. April) nach 43 Jahren in der Polizei Niedersachsen und fünf Jahren an der Spitze der Göttinger Polizeiinspektion in den Ruhestand verabschiedet. Ihm folgt Polizeidirektor Marco Hansmann.

Rainer Nolte gehörte der Polizei seit 43 Jahren an. Allein 20 Jahre davon war er an der heutigen Polizeiakademie Niedersachsen als Dozent tätig und hat sein umfangreiches Wissen an den Polizeinachwuchs weitergegeben. Insbesondere in den Bereichen Verkehrslehre und Verkehrsrecht war er stets eine Institution und Vorbild für Generationen von Studierenden. Darüber hinaus setzte er wichtige Akzente bei der Reform der polizeilichen Aus- und Fortbildung sowie im Bereich der Sozialwissenschaften an der Polizeiakademie Niedersachsen. In die praktische Polizeiarbeit brachte er sich in verschiedenen Positionen bei der Polizei in Celle, in Hildesheim und in Göttingen sowie als Leiter des Einsatzdezernats im Stab der Polizeidirektion Göttingen ein. Seit 2016 war er Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Göttingen und übernahm deren Leitung im Jahr 2020.

Mit Blick auf seine Pensionierung sagt Rainer Nolte: "Ich blicke heute auf ein sehr erfülltes dienstliches Leben zurück. Die Herausforderungen während dieser Zeit waren sehr vielschichtig, und ich würde den Beruf des Polizeibeamten jederzeit wieder wählen, da er mir auch ein breites Spektrum an Möglichkeiten geboten hat. Ich bin dankbar, dass mir zum krönenden Abschluss meiner Laufbahn das Vertrauen zur Leitung einer der größten Polizeiinspektionen des Landes geschenkt wurde. Es war rückblickend die intensivste Zeit und neben den vielfältigen polizeilichen Herausforderungen stets von großem Vertrauen der Mitarbeiterschaft und der Führungskräfte geprägt. Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute und auch das notwendige Quäntchen Glück bei der Vielzahl der vor ihm liegenden Aufgaben."

Auf Rainer Nolte folgt nun Polizeidirektor Marco Hansmann. Er ist seit 1993 Angehöriger der Polizei Niedersachsen. Nach dem Studium führte ihn sein Weg zunächst in die Bereitschaftspolizei Niedersachsen und von da aus in den Einsatz- und Streifendienst der heutigen Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden. Ab 2012 absolvierte er das Studium zum Aufstieg in den höheren Dienst. Anschließend war er Leiter Einsatz der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden sowie Leiter des Polizeikommissariats Holzminden. Nach einer Station im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport wechselte er 2020 als Leiter des Personaldezernats in die Polizeidirektion Göttingen. Jetzt folgt der nächste Schritt - die Leitung der Polizeiinspektion Göttingen.

Marco Hansmann lebt im Landkreis Holzminden und hat eine Tochter.

"Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und sage rückblickend Danke, an alle die mich auf diesem Weg begleitet haben. Vorausblickend freue ich mich auf eine gut aufgestellte Polizeiinspektion, die Zusammenarbeit in vielen Netzwerken und die Besonderheiten hier in Göttingen kennenlernen und mitgestalten zu können", so Marco Hansmann.

"Der Abschied von einer langen und erfüllenden Aufgabe ist kein einfacher - insbesondere dann, wenn man seiner Tätigkeit mit viel Herzblut nachgegangen ist", sagt Tanja Wulff-Bruhn, Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen anlässlich des Amtswechsels bei der Polizei Göttingen. "Rainer Nolte kann mit Stolz auf seine Laufbahn zurückblicken. Ich danke ihm für sein Engagement und seine jahrzehntelange Arbeit für unsere Organisation und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und noch viele glückliche und erfüllte Jahre." Seinem Nachfolger wünscht die Präsidentin ein glückliches Händchen bei allen kommenden Herausforderungen: "Marco Hansmann bringt alles mit, was nötig ist, um die Polizeiinspektion Göttingen weiterhin auf Erfolgskurs zu halten. Ich habe vollstes Vertrauen, dass er sein Amt gewinnbringend für seine Dienststelle und für unsere Behörde wahrnehmen wird."

Der Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Göttingen erstreckt sich über den gleichnamigen Landkreis Göttingen - von Hann. Münden bis in den Harz. Etwa 650 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte sowie fast 100 Beschäftigte sind für die Sicherheit von mehr als 300.000 Bürgerinnen und Bürger verantwortlich.

