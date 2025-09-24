Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis
Nienburg (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 17:35 Uhr an der Einmündung Ernstingstraße/Pestalozziweg in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 30-jähriger Nienburger mit seinem Opel Astra die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes-Benz B-Klasse, die von einem 38-jährigen Mann aus Nienburg geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß.
Der Opel-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, wurde jedoch durch den Geschädigten im Nahbereich gestellt.
Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille beim Opel-Fahrer. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
