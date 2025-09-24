PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 23.09.2025, kam es gegen 17:35 Uhr an der Einmündung Ernstingstraße/Pestalozziweg in Nienburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 30-jähriger Nienburger mit seinem Opel Astra die Vorfahrt einer von rechts kommenden Mercedes-Benz B-Klasse, die von einem 38-jährigen Mann aus Nienburg geführt wurde. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Opel-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, wurde jedoch durch den Geschädigten im Nahbereich gestellt.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,63 Promille beim Opel-Fahrer. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

