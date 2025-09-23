PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Achtung vor Diebstählen auf dem Friedhof

Marklohe (ots)

(Thi) Auf dem Friedhof in Marklohe kommt es seit Anfang September wieder vermehrt zu Diebstählen von Pflanzen, Pflanzschalen/-Töpfen und Blumenvasen. Aktuelle sind 4 Grabstellen betroffen, welche zum Teil erst am Vortag zur Tat bepflanzt wurden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, aufmerksam zu sein, verdächtige Personen sofort der Polizei zu melden und vorerst auf hochwertige Gegenstände an den Gräbern zu verzichten.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Marklohe jederzeit gerne unter der 05021 924060 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
