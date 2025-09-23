Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, ereigneten sich in Nienburg zwei Verkehrsunfallfluchten:

Zwischen 09:00 Uhr und 17:52 Uhr wurde auf dem Parkplatz Amalie-Thomas-Platz ein Hyundai IONIQ 6 einer 38-jährigen Frau aus Neustadt am Rübenberge beschädigt.

Zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr wurde auf dem Kaufland-Parkplatz ein VW Touran einer 70-jährigen Frau aus Husum beschädigt.

In beiden Fällen entfernten sich die unbekannten Verursacher, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Der Sachschaden wird jeweils auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell