Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Steinbergen (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 12:15 Uhr auf der Rintelner Straße in Steinbergen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 34-jährige Frau aus Hagenburg mit ihrem VW Up! die Rintelner Straße in Fahrtrichtung Rinteln. Als sie in die Straße "Am Fuchsort" abbiegen wollte, bemerkte dies eine 42-jährige Frau aus dem Extertal mit ihrem Hyundai Starex zu spät und fuhr auf.

Die 34-Jährige wurde dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen oberen vierstelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

