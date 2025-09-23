Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Rethem (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in einem Aldi-Supermarkt in Rethem zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person das Portemonnaie einer 83-jährigen Frau aus Heemsen aus deren Tasche.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell