Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Taschendiebstahl

Rethem (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in einem Aldi-Supermarkt in Rethem zu einem Taschendiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person das Portemonnaie einer 83-jährigen Frau aus Heemsen aus deren Tasche.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

