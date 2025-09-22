PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Aluminiumplatten

Bücken (ots)

(Gav) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 09.09.2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 19.09.2025, 15:50 Uhr, kam es in der Bruchstraße in Bücken zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Bislang unbekannte Täter entwendeten auf noch ungeklärte Weise insgesamt 42 Aluminiumplatten, die als sogenannte mobile Fahrstraße für eine Baustellenbefahrung auf Ackerflächen vorgesehen waren. Die Platten waren zur Tatzeit an einem Feld an der genannten Örtlichkeit gestapelt.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hoya bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

