Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Aluminiumplatten

Bücken (ots)

(Gav) Im Zeitraum zwischen Dienstag, 09.09.2025, 12:00 Uhr, und Freitag, 19.09.2025, 15:50 Uhr, kam es in der Bruchstraße in Bücken zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Bislang unbekannte Täter entwendeten auf noch ungeklärte Weise insgesamt 42 Aluminiumplatten, die als sogenannte mobile Fahrstraße für eine Baustellenbefahrung auf Ackerflächen vorgesehen waren. Die Platten waren zur Tatzeit an einem Feld an der genannten Örtlichkeit gestapelt.

Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Hoya bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 04251 67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell