Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 21.09.2025, wurde im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 18:25 Uhr ein Pkw auf dem Parkplatz der Meerbachhalle in Nienburg aufgebrochen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe eines Mazda CX-5 ein und entwendete ein in der Mittelkonsole liegendes Kartenetui mitsamt Inhalt.

Der entstandene Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

