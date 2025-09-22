Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Überladener Kleintransporter gestoppt

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Freitag, den 19.09.2025, gegen 13:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg einen Kleintransporter auf der Straße Dömane Rodenberg in Rodenberg.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten eine Überladung von mehr als 47 Prozent fest. Das Fahrzeug war damit um rund 1.660 Kilogramm zu schwer. Es handelte sich zudem um einen Wiederholungsverstoß.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell