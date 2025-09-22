PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Kradfahrer schwer verletzt nach Alleinunfall

Apelern (ots)

(Gav) Am Samstag, den 20.09.2025, gegen 16:35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 442 in Apelern ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Ein 68-jähriger Fahrer aus Sarstedt war mit seiner 79-jährigen Sozia in Fahrtrichtung Lauenau unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitt der Mann vermutlich einen Krampfanfall, verlor die Kontrolle über das Krad und prallte gegen die Schutzplanke.

Die Sozia wurde leicht verletzt, der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Sachschaden. Für die Unfallaufnahme musste die B 442 voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

