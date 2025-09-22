PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lindhorst (ots)

(Gav) In der Zeit zwischen Montag, 08.09.2025, 12:30 Uhr, und Dienstag, 16.09.2025, 16:00 Uhr, kam es in der Bäckerstraße in Lindhorst, Höhe Hausnummer 26, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Grundstücksmauer und entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizeistation Lindhorst bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 05725 708340 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

