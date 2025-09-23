Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Rohrsen (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, 22.09.2025, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 23.09.2025, 03:45 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Rohrsen ein geparkter Kleintransporter aufgebrochen.

Unbekannte Täter schlugen die Fahrerscheibe ein und entwendeten ein elektronisches Gerät sowie eine Geldbörse des 49-jährigen Geschädigten aus Rohrsen.

Der Schaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Betrag.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell