Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch
Rohrsen (ots)
(Gav) In der Zeit von Montag, 22.09.2025, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 23.09.2025, 03:45 Uhr, wurde in der Dorfstraße in Rohrsen ein geparkter Kleintransporter aufgebrochen.
Unbekannte Täter schlugen die Fahrerscheibe ein und entwendeten ein elektronisches Gerät sowie eine Geldbörse des 49-jährigen Geschädigten aus Rohrsen.
Der Schaden beläuft sich auf einen oberen dreistelligen Betrag.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
