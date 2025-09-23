Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen
Diepenau (ots)
(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 15:45 Uhr im Kreuzungsbereich Hiller Weg/Schafedamm in Diepenau zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 46-jährige Frau aus Diepenau beim Linksabbiegen mit ihrem Toyota Corolla den von rechts kommenden VW Transporter eines 64-jährigen Mannes aus Diepenau.
Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell