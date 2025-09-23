Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Diepenau (ots)

(Gav) Am Montag, den 22.09.2025, kam es gegen 15:45 Uhr im Kreuzungsbereich Hiller Weg/Schafedamm in Diepenau zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen übersah eine 46-jährige Frau aus Diepenau beim Linksabbiegen mit ihrem Toyota Corolla den von rechts kommenden VW Transporter eines 64-jährigen Mannes aus Diepenau.

Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Transporterfahrer wurde leicht verletzt.

